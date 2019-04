Klopp. “Gosto desta equipa do FC Porto"

O treinador do Liverpool deu um abraço a quase todos os jogadores do FC Porto no final da partida.

Em declarações à Eleven, Jurgen Klopp explicou o acto: "Aprecio quando uma equipa se esforça assim tanto. Adoro, gosto desta equipa do FC Porto. Foi incrível como jogaram hoje".

O técnico dos reds acrescentou que "o FC Porto criou muitas ocasiões no início, teve paixão e foi muito difícil ter segundas bolas. Mas era claro que o FC Porto não poderia manter aquele ritmo e tivemos depois boas ocasiões. Na segunda parte defendemos bem melhor”.

Já na sala de imprensa, Klopp considerou que o 6-1 das duas mãos "não reflete o que se passou nos dois jogos". "Fomos melhores no primeiro jogo, não há dúvidas. Dominámos, jogámos muito bem e tornámos a vida do FC Porto muito difícil. Hoje aconteceu o contrário."

O Liverpool venceu o FC Porto por 4-1 e seguiu em frente na Liga dos Campeões.