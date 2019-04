Autocarro tinha cinco anos e "estava devidamente inspecionado", garante Governo Regional

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, garante que o autocarro turístico que se despistou esta quarta-feira, no Caniço, tinha cinco anos e "estava devidamente inspecionado".

Em conferência de imprensa, para fazer um primeiro balanço do acidente, Pedro Calado lamentou o sucedido, mas disse não recear que a região, enquanto zona turística, venha a ser afetada.

Questionado sobre o que poderia ter estado no origem do acidente, o vice-presidente do Governo Regional lembrou que “os acidentes podem acontecer e acontecem”.

“O facto de ter havido aqui um acidente é de lamentar, é de lamentar todas as vitimas, mas onde há uma estrada, há um automóvel, e onde há uma estrada e um automóvel pode haver um acidente.” E concluiu, Pedro Calado: “As pessoas não vão deixar de vir à Madeira porque houve um acidente de autocarro”.

O despista do autocarro provocou a morte de pelo menos 28 pessoas, a maioria de nacionalidade alemã. Há ainda registo de 28 feridos.

Os turistas têm uma média de idades entre 40 e 50 anos e as vítimas mortais são 11 homens e 17 mulheres, adiantou a Proteção Civil Regional.

Empresa dona do autocarro quer que se apurem causas e responsabilidades

A empresa proprietária do autocarro acidentado hoje da Madeira manifestou “profundo empenho” para que se apurem todos “os factos, causas e responsabilidades” e disponibilidade para colaborar com as autoridades.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira, proprietária do autocarro que foi fretado pela Travel One, apresenta as “mais sentidas condolências, a todos os familiares e amigos das vítimas do mesmo”.

“É nossa vontade e profundo empenho que se obtenha o absoluto apuramento de todos os factos, causas e responsabilidades do acidente e, desde já, manifestamos que daremos inteira colaboração às autoridades encarregues das investigações que se vão seguir”, afirma.

A empresa manifesta ainda a “total solidariedade para com todas as pessoas feridas no acidente e que se encontram em cuidados hospitalares”.

“Num momento de tanta dor estamos especialmente solidários com o sofrimento profundo de todos quantos foram atingidos por este acidente”, acrescenta ainda.