Acidente com autocarro na Madeira. Bispo do Funchal expressa "grande tristeza"

O bispo do Funchal, Nuno Brás, manifestou “grande tristeza” pelo acidente com um autocarro que esta quarta-feira provocou pelo menos 28 mortos no Caniço, concelho de Santa Cruz, na Madeira.

Numa mensagem de pesar, Nuno Brás afirma que foi “com grande tristeza” que tomou “conhecimento do grave acidente de autocarro de turismo que provocou numerosos mortos, no Caniço”.

“Encomendo os que faleceram nas mãos de Deus e envio as minhas condolências aos seus familiares”, lê-se na mensagem do prelado do Funchal.

“Participando na dor dos que estão a sofrer, peço a Nossa Senhora do Monte [padroeira da Madeira] que seja conforto e dê coragem a todos os que sofrem, bem como aos profissionais que deles cuidam”, acrescenta.

Pelo menos 28 pessoas morreram num acidente com um autocarro turístico hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse o presidente do município, Filipe Sousa, uma informação entretanto confirmada pelo diretor regional de saúde da Madeira.

Entre as vítimas mortais há “Vários cidadãos estrangeiros”, segundo o Governo Regional, nomeadamente alemães.

No autocarro seguiam entre 51 e 55 pessoas (as informações para já variam), tendo várias delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.