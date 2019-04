Governo Regional expressa pesar pelas vítimas e decreta luto de três dias

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, lamentou esta quarta-feira o acidente que envolveu um autocarro turístico e vitimou mortalmente 28 pessoas, no concelho de Santa Cruz, notando que a situação está a ser acompanhada pelo executivo.

"O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Governo Regional vêm lamentar o acidente com um autocarro, esta , no Caniço, que vitimou vários cidadãos estrangeiros, aproveitando, desde já, para endereçar os pêsames a todos os familiares das vítimas mortais e deixar a garantia de que tudo será feito em prol dos sobreviventes", lê-se numa nota de pesar enviada pelo gabinete da presidência da Madeira às redações.

O executivo reforça que a situação "está a ser acompanhada, a par e passo, por diversos serviços do Governo Regional, que fizeram imediatamente direcionar os meios de socorro adequados para o local".

A presidência do Governo Regional destaca que se trata de "uma operação efetivamente muito delicada, que está a ser liderada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, tendo para o efeito sido já acionado o plano de emergência no Hospital do Funchal".

"Nesta hora de luto e de dor, o Governo Regional e o seu presidente vêm manifestar a maior solidariedade com as vítimas e as suas famílias, colocando, desde já, ao dispor das mesmas os meios necessários e o acesso a toda a informação possível", afirma o comunicado.

"Numa hora em que as palavras são sempre poucas para expressar a desolação e a tristeza que assola toda a região, o que se pode fazer é tentar minorar o sofrimento dos que sobreviveram. É isso que se está a fazer", reforça a nota.

O Governo Regional elogia ainda "a resposta célere e eficaz dada pelos serviços de emergência e pelos bombeiros".

Governo Regional decreta luto de três dias no arquipélago

O Governo da Madeira decretou hoje três dias de luto regional, a partir de quinta-feira e até sábado, na sequência do acidente com um autocarro turístico, que provocou 28 mortos e 28 feridos.

“O Governo Regional reuniu-se hoje, extraordinariamente, tendo deliberado pelo decretar de luto regional durante três dias, a partir de amanhã [quinta-feira], devido ao trágico acidente ocorrido neste final de tarde, no Caniço”, lê-se num comunicado enviado às redações pelo Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira.

Segundo o texto, “considerando os trágicos acontecimentos ocorridos hoje na freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, do qual resultaram 28 vítimas mortais e 28 feridos, segundo a última informação oficial”, o Conselho do Governo, reunido em plenário e ao abrigo do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma Madeira “resolveu decretar luto regional nos dias 18, 19 e 20 de abril”.

O comunicado indica que nestes dias a “bandeira da região deve ser colocada a meia haste em todos os serviços públicos regionais e nas entidades do setor público empresarial da Região Autónoma da Madeira”.

“A presente resolução entra em vigor no dia a seguir ao da sua aprovação. Ou seja, a partir de amanhã [quinta-feira], inclusive”, acrescenta o Governo Regional madeirense.