Gabinete de Medicina Legal da Madeira reforçado após acidente com autocarro turístico

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai enviar uma equipa do continente para a Madeira para reforçar o gabinete do Funchal na sequência do acidente com um autocarro turístico que, esta quarta-feira, provocou vários mortos e feridos.

“O Instituto de Medicina Legal já está a preparar uma equipa que vai de cá para lá, para reforçar o Gabinete Médico-Legal do Funchal”, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Justiça.

A fonte não conseguiu, porém, adiantar quantos profissionais integrarão a equipa que vai prestar apoio ao Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal, instalado no Hospital dr. Nélio Mendonça.

“Ainda não têm isso fechado, porque estão à espera da confirmação do número de mortos”, indicou a fonte, apontando que, mediante essa informação, “ajustarão às necessidades”.

Fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem informou também que este reforço poderá partir “ainda esta noite”.

De acordo com o autarca de Santa Cruz, Filipe Sousa, pelo menos 28 pessoas terão morrido no acidente com o autocarro turístico, ocorrido no local do Caniço. Contactada pela Renascença, a Proteção Civil Regional da Madeira não confirma o balanço de vítimas para já.

Entre as vítimas mortais há “vários cidadãos estrangeiros”, segundo o Governo Regional, nomeadamente alemães que estariam hospedados no Hotel Quinta Splendida, perto do local do acidente.

Há informações contraditórias sobre o número de pessoas que seguiam no autocarro; o autarca de Santa Cruz fala em 55 passageiros, o motorista e um guia turístico; a Lusa fala num total de 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.