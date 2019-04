Governo limita abastecimento a 15 litros por carro e alarga serviços mínimos

O Governo anunciou esta quarta-feira a criação de uma rede de 310 postos prioritários de abastecimento no país e afirmou que os serviços mínimos da greve dos motoristas de matérias perigosas serão alargados a todo o território.

No final de uma reunião da Concertação Social, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse que será criada uma rede com cobertura nacional de 310 postos de abastecimento prioritário que serão assegurados, caso seja necessário, pelas forças de segurança.

Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade" como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse Vieira da Silva.

"Muito em breve" será conhecida essa rede que foi definida pelo Ministério do Ambiente, acrescentou.

Sobre a reunião que decorreu esta tarde no Ministério do Trabalho entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Vieira da Silva disse que ambas as partes "contribuíram com propostas positivas", mas admitiu não saber se um acordo será possível.

As medidas estão prevista num despacho assinado pelos ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética. O documento declara que estes postos devem reservar para estas entidades 10 mil litros de gasóleo ou 20% da sua capacidade, quatro mil litros de gasolina e dois mil litros de GPL.

O despacho fixa ainda o volume máximo de combustível em 15 litros por cada veículo automóvel.

Em comunicado, o gabinete do ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, explica os termos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), criada por causa da greve dos motoristas de matérias perigosas e que vai integrar 310 postos, que ficam obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos, uma unidade de abastecimento.

Na prática, são abrangidos cerca de 10% dos postos de abastecimento existentes em Portugal Continental, que totalizam 3.068, segundo dados da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis.

[notícia atualizada às 21h41]