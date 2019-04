Bruno Lage. “Temos de fazer um jogo à imagem do primeiro"

O treinador do Benfica reconhece que os encarnados estão ”em vantagem” na eliminatória contra o Eintracht Frankfurt. Agora será necessário “fazer uma boa exibição diante de uma equipa que te mostrado muito forte na Europa”.

“Vamos para o jogo conscientes do que é a nossa estratégia e de que temos de fazer um jogo à imagem do primeiro para seguir em frente”, referiu Bruno Lage.

Na conferência de imprensa, o técnico encarnado foi confrontado com os elogios de Bruno Fernandes, médio do Sporting, e considerou que as declarações são “um exemplo para o futebol português”.

“Quando andamos nesta vida o mais importante é ser reconhecido pelo nosso trabalho. Há duas ou três semanas também falei sobre o Bruno e, em vez de passarmos imenso tempo a comparar quem é melhor do que quem, devemos é aproveitar isso”, acrescentou.

Segundo Lage, “são estes os bons exemplos que temos de ter no futebol português. Não ter medo de dizer os nomes dos adversários - Sporting, FC Porto ou SC Braga - e de reconhecer que têm bons jogadores. Ao reconhecer competência não estou a tirar mérito nem a fragilizar, apenas a apontar os pontos fortes, pontos fracos. É uma opinião válida e justa. No meio de tanto barulho, são estes os exemplos a que temos de nos começar a agarrar.”

O Benfica defronta o Eintracht Frankfurt na Alemanha depois de um 4-2 na primeira mão.