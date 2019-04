Acidente com autocarro de turismo na Madeira provoca pelo menos 28 mortos

O acidente deu-se na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira, caindo sobre uma habitação e provocando vários mortos, começou por avançar o Diário de Notícias (DN) da Madeira, que diz que no autocarro seguiam 57 pessoas: 55 passageiros, a maioria de nacionalidade alemã, o motorista e um guia turístico.





Filipe Sousa, presidente do município de Santa Cruz, que pelas 19h30 estava no local do acidente, começou por dizer que havia mortos, mas que a informação sobre o número de vítimas ainda não era certa.



"Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local", adiantou o autarca.

À Renascença, Paulo Neves, deputado do PSD eleito pelo círculo da Madeira, caracteriza a zona do acidente como “sinuosa”, sendo o Caniço, segundo Paulo Neves, um local “muito frequentado por turistas alemães”.



De acordo com a Proteção Civil madeirense, foram deslocados para o local vários meios, nomeadamente duas Viaturas de Intervenção Rápida, várias ambulâncias e viaturas para apoio ao desencarceramento, num total de 19 veículos.

Marcelo cede avião para transporte de vítimas para o continente

A Lusa adiantou ao começo da noite que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viajaria hoje à noite para o Funchal, para acompanhar a situação após o acidente. O chefe de Estado deslocar-se-ia para a ilha num avião da Força Aérea Portuguesa.

No entanto, segundo a Renascença apurou junto de fontes da Presidência e da Proteção Civil Regional da Madeira, Marcelo terá abdicado da viagem, disponibilizando o avião para o transporte das vítimas para o continente.

Em declarações aos jornalistas, no exterior do Palácio de Belém, durante a noite desta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que este é um momento de pesar.

“É um momento muito difícil, de pesar, mas também de se olhar para o futuro da Madeira. Aquilo que aconteceu não pode ensombrar o que tem sido o contributo da Madeira na abertura de Portugal ao mundo”, concluiu o Presidente da República.

Marcelo explicou ainda que já tinha um encontro marcado para amanhã, quinta-feira, com o Presidente da Alemanha. O Presidente diz que vai aproveitar o encontro para lhe expressar as suas condolências. Entretanto, já contactou a chanceler alemã, Angela Merkel.

Governo Regional: "Onde há uma estrada e um automóvel pode haver um acidente"



Em conferência de imprensa, já na noite deste quarta-feira, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, confirmou que a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e o Governo Regional estão em permanente contacto, “desde a primeira hora”, com as embaixadas dos países de onde as vítimas são naturais.

“Temos psicólogos a acompanhar os feridos no hotel. Também havia familiares que seguiam noutro autocarro e que precisaram de acompanhamento psicológico. Temos pessoas no terreno e vamos continuar a fazer o nosso trabalho”, acrescentou Pedro Calado.

Questionado sobre o que poderia ter estado no origem do acidente, o vice-presidente do Governo Regional lembrou que “os acidentes podem acontecer e acontecem”.

“Era um autocarro relativamente novo, com cinco anos, devidamente inspecionado. Acidentes podem acontecer e acontecem. O facto de ter havido aqui um acidente é de lamentar, é de lamentar todas as vitimas, mas onde há uma estrada, há um automóvel, e onde há uma estrada e um automóvel pode haver um acidente.” E concluiu, Pedro Calado: “As pessoas não vão deixar de vir à Madeira porque houve um acidente de autocarro”.

