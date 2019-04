Acidente com autocarro de turismo na Madeira causa vários mortos

Um autocarro de turismo despistou-se pelas 18h30 no Caniço (concelho de Santa Cruz), na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira, caindo sobre uma habitação e provocando vários mortos, segundo avança o Diário de Notícias (DN) da Madeira.

A Renascença apurou junto de testemunhas no local que haverá estrangeiros entre os mortos. Contactada pela Renascença, a Proteção Civil Regional da Madeira não confirma, por ora, o número de vítimas.

A reportagem do DN Madeira no Caniço relata um "cenário horrendo", com vários corpos "espalhados pela encosta" onde aconteceu o despiste.

De acordo com Filipe Sousa, presidente do município, que pelas 19h30 estava no local do acidente, "há mortos, mas a informação [sobre o número de vítimas] ainda não é certa".

"Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local", afirmou o autarca, que aproveitou para "enaltecer o trabalho da Proteção Civil".

De acordo com a Proteção Civil da Madeira, até ao momento já foram deslocados para o local vários meios, nomeadamente duas Viatura de Intervenção Rápida, varias ambulâncias e viaturas para apoio ao desencaceramento, num total de 19 viaturas.

[Em atualização]