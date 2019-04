Angola, Tunísia ou Brasil estão mais baratos para o turista português. República Dominicana, Cuba ou EUA são viagens que deve adiar

A verdade é que os custos da mesma viagem podem variar de ano para ano, só com o câmbio das moedas, que faz com que o viajante perca ou ganhe poder de compra. Neste caso, a valorização das moedas da República Dominicana, Cuba e EUA tornaram estes países, que estão entre os preferidos dos portugueses nos últimos anos, menos atractivos.

Segundo a Ebury, uma fintech especializada em câmbio, no último ano o euro caiu mais de 6% em comparação com o peso dominicano. A moeda cubana também não favorece o câmbio com a moeda única, o peso cubano valorizou mais de 8%. Viajar para os Estados Unidos ficou ainda mais caro, o dólar valorizou no mesmo período mais de 8,5%. Ou seja, os portugueses e todos os cidadãos da zona euro estão a pagar mais nestes destinos, porque o euro está a valer menos.

Em alternativa, a Ebury sugere outros três destinos, que estão também entre os mais procurados pelos portugueses, mas que neste momento até permitem gastar menos.

Em Angola, um país com uma grande comunidade portuguesa, o euro está a valer este ano quase 35% mais que o Kwanza angolano. Um destino também procurado pelas praias e pelo calor, a Tunísia, está também mais barato. Os dinares tunisinos perderam 13% do valor, face ao euro, de 2018 para 2019. Com menos ganho, mas ainda assim um destino mais atrativo, destaca-se o Brasil, onde o real continua a desvalorizar e o euro já vale mais 11% que a moeda brasileira.