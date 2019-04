Não sabe onde atestar o seu carro? Este mapa dá uma ajuda

Veja também:

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas tem levado milhares de portugueses a procurar o posto de abastecimento mais próximo onde ainda há gasolina ou gasóleo.

Se é dos que não sabe se a bomba de gasolina mais próxima ainda tem combustível, a plataforma colaborativa “Já não dá para abastecer”, que nos últimos dias tem registado as bombas de gasolina com algum tipo de impedimento, disponibiliza agora um mapa em que pode consultar as bombas de gasolina com alguma forma de problema.

No site, pode agora saber se o combustível de uma determinada bomba está totalmente esgotado, se só tem gasolina, só gasóleo ou se, pelo contrário, não há informações que apontem para qualquer tipo de problema.

O mapa foi colocado no ar nos últimos minutos. Os dados estão a ser atualizados à medida que chegam novas informações através do preenchimento de um formulário.

A VOST Portugal é um grupo de “voluntários digitais em situações de emergência”. O grupo alerta, contudo, que a informação na plataforma pode não ser 100% fiável.

Na quarta-feira, de acordo com os dados disponibilizados por esta plataforma, sete em cada 10 postos de combustível teriam registado problemas a fornecer combustível.

