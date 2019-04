Benfica já faz treino de adaptação na Alemanha

O Benfica já treina no Commerzbank Arena, estádio do Eintracht Frankfurt.

É o treino de habituação dos encarnados ao relvado onde esta quinta-feira vai tentar carimbar passagem para as meias-finais da Liga Europa.

Para além dos 20 jogadores convocados, de toda a equipa técnica e de alguns dirigentes, está também o presidente Luís Filipe Vieira.

Na convocatória de Bruno Lage, destaque para o regresso de Salvio, recuperado de lesão, e para a presença de Seferovic, que regressa a um estádio que conhece bem.

Depois do treino haverá conferência de imprensa com o treinador e com um jogador.

O estádio vai ter lotação esgotada e entre os 48 mil espetadores vão estar cerca de três mil adeptos do Benfica.