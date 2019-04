Tiquinho Soares eleito melhor avançado do mês

Tiquinho Soares, avançado brasileiro do FC Porto, foi eleito o melhor avançado do mês de março da I Liga, um prémio escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

Em quatro jogos disputados, Soares apontou dois golos e uma assistência. O ponta-de-lança brasileiro bisou frente ao Braga e apontou a assistência contra o Feirense.

Soares sucede a Seferovic, melhor marcador do campeonato, que venceu o último galardão, referente ao mês de fevereiro. O avançado brasileiro somou 10,94% dos votos dos técnicos principais, superando Dyego Sousa (9,90%), do Braga, e Rafa Silva (8,85%), do Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Tiquinho Soares, de 28 anos, no FC Porto desde janeiro de 2017, soma 19 golos em 34 jogos disputados esta temporada.