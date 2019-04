Celta de Vigo renova com estrela da companhia

O Celta de Vigo anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Iago Aspas, lenda do clube céltico, até 2023.

O avançado de 31 anos, internacional espanhol, fez toda a carreira no Celta de Vigo, exceto duas temporadas, no Liverpool e Sevilha, entre 2013 e 2015. No total, soma 131 golos apontados em 301 jogos pelo clube.