Crise nos combustíveis? Quem for ao jogo entre Beira-Mar e Fiães de bicicleta não paga bilhete

A partida entre Beira-Mar e o Fiães, a contar para a quinta eliminatória da Taça da AF Aveiro, terá bilhetes gratuítos para quem se deslocar de bicicleta até ao Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré, palco da partida.

A ideia foi do clube aurinegro, que já garantiu a subida ao Campeonato de Portugal na próxima temporada, no âmbito da crise dos combustíveis em Portugal, na sucessão da greve dos transportadores de matérias perigosas.

"E porque não vos queremos preocupados com gasóleos e gasolinas, quem aparecer no estádio de bicicleta não paga bilhete. Sem filas, sem preocupações e saudáveis como nunca", escreveu o clube nas redes sociais.

O Beira-Mar garante lugar para as bicicletas serem guardadas, durante a partida, no interior do estádio. O Beira-Mar, que lidera a divisão de Elite da AF Aveiro com 16 pontos de vantagem, recebe o Fiães, 12º, numa partida a contar para a quinta eliminatória da Taça distrital da AF Aveiro, na sexta-feira, 16h00.