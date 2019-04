Crise de combustíveis aumenta receios de que preços disparem

Veja também:

Os portugueses não andam apenas à procura das bombas onde ainda podem abastecer, procuram também o melhor preço. Esta pesquisa aumentou 410% na última semana.

Entre 9 e 16 de abril, a plataforma “Kuanto Kusta”, um dos sites que permitem comparar os preços de venda dos combustíveis no país, passou de 270 visitas/dia para 1370, o total registado ontem, terça-feira, ao segundo dia da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas.

Os homens são os que mais se preocupam com o aumento dos combustíveis (70%). Por idades, as pesquisas são maioritariamente feitas por utilizadores entre os 25 e os 34 anos (40%). Entre as duas grandes cidades do país, Lisboa foi onde se realizaram mais pesquisas (33%); os portuenses fizeram metade dos lisboetas (17,5%).

O site justifica este aumento de mais de 400% sobretudo com o fator preço, seguido do receio da inflação dos preços, seja pela enorme procura, seja pela escassez do produto.

Segundo Cristina Pereira, diretora de marketing do "Kuanto Kusta", “os postos mais económicos esgotaram rápido, pelo que o consumidor teve que se deslocar a postos que não frequenta regularmente e por isso desconhece o patamar de preços com que trabalham”, explica numa nota enviada às redações.