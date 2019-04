Atlético de Madrid segura Oblak até 2023

O Atlético de Madrid anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes Jan Oblak por mais quatro temporadas, até 2023.

O guardião esloveno, de 26 anos, chegou aos "colchoneros" em 2014/15, proveniente do Benfica a troco de 16 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão no clube encarnado.

Em declarações reproduzidas no site do clube, o guardião agradeceu a oportunidade de continuar a representar o clube: "Estou muito feliz por assinar este novo contrato e por continaur aqui. Vou continuar a defender estas cores o melhor que possa e continuar a trabalhar duro", disse Oblak.

Formado no Olimpico de Ljubljana, o Benfica contratou o guarda-redes em 2010, com apenas 17 anos. Depois de empréstimos ao Beira-Mar, Olhanense, União de Leiria e Rio Ave, disputou 26 jogos na equipa principal, em 2013/14.

Assinou pelo Atlético de Madrid no arranque da temporada 2014/15 e, em cinco temporadas, soma 203 jogos com a camisola do clube espanhol, e conquistou uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e uma Supertaça Espanhola.