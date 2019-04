Paciência confia no "ataque letal" do Eintracht para eliminar o Benfica

Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt, recorda as boas exibições desta temporada na Liga Europa para antecipar a remontada na eliminatória dos quartos de final frente ao Benfica. Aos microfones da Sport TV, o português acredita que o Eintracht pode seguir em frente para as meias-finais da prova, após a derrota por 4-2 no Estádio da Luz.

"Já eliminamos equipas que lutam por este troféu, como o Inter de Milão, Lazio e Marselha, que até foi à final no ano passado. Isso dá-nos confiança e pegamos nesses exemplos para o jogo de amanhã. Ofensivamente somos muito fortes, e letais no contra-ataque", começou por dizer.

O avançado português, que está de pé quente depois de dois jogos seguidos a marcar, reconhece o poderio do Benfica, mas diz que o Eintracht consegue ferir o clube português: "O Benfica é muito forte, é o Benfica, mas já vimos que os podemos ferir. Eles vêm mais precavidos porque viram o primeiro jogo. Foram 10 para 11, perdemos, mas deu-nos confiança. Mostramos que conseguimos ser superiores".

Paciência não sabe se será titular, como foi na última partida da Bundesliga, contra o Augsburgo, mas está preparado para fazer a diferença: "Não sei se vou jogar, ainda não sabemos o onze, mas estou sempre preparado, quer seja a jogar 15, 20, 25 ou 90 minutos".

Os elogios de Bruno Fernandes e a mensagem para o FC Porto

Gonçalo Paciência foi também confrontado com os elogios de Bruno Fernandes, médio do Sporting e amigo pessoal, que disse que o atual avançado do Eintracht é superior a Marega e Soares, dupla titular no ataque do FC Porto. Paciência agradeceu as palavras, e elogia os dois homólogos da equipa portista.

"Somos diferentes, mas percebe-se que o Bruno percebe de futebol. O Marega e o Soares têm muita qualidade e são fortes para o sistema do FC Porto. É sempre bom ouvir elogios, neste caso do Bruno, que é um amigo, uma grande pessoa e um grande jogador".

O FC Porto, clube de formação de Gonçalo Paciência, disputa esta quarta-feira a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O avançado deixou uma mensagem aos adeptos portistas e acredita que a qualificação para a meia-final é possível.

"Espero que o Porto passe. O primeiro jogo não correu de feição, mas acho que têm a oportunidade de passar. Espero que os adeptos façam o Dragão cuspir fogo. Quando é preciso, estão lá, e hoje sei que vão lá estar", rematou.

O Eintracht Frankfurt-Benfica arranca na quinta-feira, às 20h00. As águias entram em campo com uma vantagem de 4-2, conquistada na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, no Estádio da Luz. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.