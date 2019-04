Gelson Fernandes quer prolongar a "campanha muito positiva" na Liga Europa

Gelson Fernandes quer continuar o conto de fadas do Eintracht Frankfurt na Liga Europa. Em conferência de imprensa, o médio defensivo suíço, que passou pelo Sporting em 2012, diz que a equipa quer continuar a sonhar na prova.

"É um jogo especial para mim e para toda a equipa. O que fizemos até agora na Liga Europa foi muito positivo. Fico feliz por porder estar em campo amanhã. Merecemos chegar até aqui, estamos alegres por isso, e queremos continuar", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Eintracht venceu todos os jogos do grupo H, frente à Lazio, Marselha e Apollon Limassol, e eliminou o Shakthtar Donetsk e Inter de Milão até defrontar o Benfica, nos quartos de final.

Gelson, no Eintracht há duas temporadas, recorda a partida da primeira mão, em que a equipa perdeu por 4-2 no Estádio da Luz, após ter alinhado quase todo o jogo com dez unidades: "O que vimos em Lisboa ajudou-nos a saber o que precisamos. Temos força para conseguir. Mesmo com menos um fizemos o nosso jogo ofensivo".

"O nosso treinador admitiu que o Benfica está em vantagem, mas agora o jogo é em nossa casa e vamos fazer tudo para ganhar. O Benfica é uma boa equipa, mas estamos confiantes e prontos para dar o máximo", adicionou o suíço.

O Eintracht Frankfurt-Benfica arranca na quinta-feira, às 20h00. As águias entram em campo com uma vantagem de 4-2, conquistada na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, no Estádio da Luz. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.