Hutter alerta para João Félix. "Sozinho pode mudar um jogo inteiro"

Adi Hutter, treinador do Eintracht Frankfurt, deixou rasgados elogios a João Félix, do Benfica, antes da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o técnico do clube alemão destaca o impacto do jovem de 19 anos

"O Félix sozinho pode mudar um jogo inteiro, é um grande jogador, muito perigoso. Sabe fazer o passe e tem uma finalização excelente. Temos de entrar com muita garra e lutar pela eliminatória", disse.

Ainda assim, Hutter alerta para os outros pontos fortes no ataque do Benfica: "Não é o único que marca golos. O Rafa, por exemplo, também é muito forte, e há outros jogadores que fazem a diferença e marcam muitos golos".

João Félix apontou um "hat-trick" na primeira mão dos quartos de final contra o Eintracht, no Estádio da Luz, na vitória encarnada por 4-2. A segunda mão está marcada para quinta-feira, em solo alemão, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.