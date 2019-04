Pedro Sousa treme mas segue em frente no Challenger de Tunes

Pedro Sousa garantiu, esta quarta-feira, a presença nos oitavos de final do Challenger de Tunes, na Tunísia.

O tenista português, atualmente na 106ª posição do "ranking" mundial, derrotou o italiano Andrea Vavassor, 409º, por 2-1, num jogo de altos e baixos para o número dois português. Pedro Sousa venceu com relativa facilidade o primeiro "set", por 6-2, mas permitiu uma resposta forte do italiano, que venceu a segunda partida também por 6-2. No último "set", o português fez jus ao favoritismo, e confirmou a qualificação, por 6-1.

A partida durou um total de 1h25m. Na próxima ronda, nos oitavos de final do torneio, Pedro Sousa defronta o húngaro Attila Balazs, 262º. João Domingues também está em prova no torneio, e mede forças com Garcia-López, ainda esta quarta-feira.