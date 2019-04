Redes sociais reagem com humor à crise dos combustíveis

Muitos, no entanto, mantêm o bom humor face ao caos registado em vários pontos do país com a corrida aos postos de combustíveis.

"Espero que, quando for o fim do mundo, avisem mais cedo para nos abastecermos com antecedência, não vá acontecer como agora com os combustíveis", disse uma utilizadora. Outros aproveitaram a situação para falar de outros problemas mundiais.

Há quem tome decisões práticas para fazer frente à escassez de combustível...

... e quem aproveite a oportunidade para fazer críticas clubísticas.

Pelo caminho, muitos falam de mobilidade e defendem a utilização de transportes públicos, incluindo a Câmara Municipal de Lisboa.

Com mais ou menos humor, o certo é que o assunto domina as conversas online em Portugal esta quarta-feira e promete continuar a gerar discussão enquanto durar a greve dos dos motoristas de treansporte de matérias perigosas.