Bruno Fernandes eleito melhor médio da Liga pelo sexto mês consecutivo

Bruno Fernandes foi eleito, esta quarta-feira, o melhor médio do mês de março da I Liga, prémio escolhido pelos 18 treinadores do campeonato. O internacional português reuniu 24,28% dos votos, à frente de Chiquinho, do Moreirense, segundo classificado, e de Danilo, do FC Porto, que fechou o pódio.

Em quatro jogos disputados durante o mês, contra o Portimonense, Boavista, Santa Clara e Chaves, Bruno Fernandes apontou três golos e registou três assistências.

Bruno Fernandes está a disputar uma época de sonho a nível individual. No total, soma 28 golos e 15 assistências, em todas as provas, e é o segundo melhor marcador da I Liga, com 16 golos, menos três do que Seferovic, do Benfica.

Este é o sexto mês consecutivo que Bruno Fernandes é eleito o melhor médio da Liga. Apenas Pizzi, em agosto, e Stephen Eustáquio, na altura no Chaves, em setembro, receberam o galardão esta temporada.