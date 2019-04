Trail Blazers voltam a bater Oklahoma City Thunder no segundo jogo dos "play-offs"

Os Portland Trail Blazers venceram, na madrugada desta quarta-feira, os Oklahoma City Thunder, em casa, por 114-94, e aumentaram para 2-0 a vantagem na primeira ronda dos "play-offs".

Depois de uma vitória mais apertada no primeiro jogo, por 104-99, a equipa de Portland conseguiu um resultado tranquilo no segundo jogo da série, com destaque para as exibições de CJ McCollum, que apontou 33 pontos e oito ressaltos, e Damian Lillard, que registou 29 pontos.

Do lado dos OKC, Russell Westbrook esteve perto do triplo-duplo, com 14 pontos, 11 assistências e nove ressaltos, com destaque também para a boa exibição de Paul George, com 27 pontos. A série viaja agora até ao Texas, ao pavilhão dos Oklahoma City Thunder, para os próximos dois jogos da série. A equipa de Portland, com vantagem da época regular, terá mais um jogo em casa, caso a série vá até à sétima partida.

Nuggets e Raptors empatam séries

Os Toronto Raptors, segunda melhor equipa da conferência este na época regular, venceram, em casa, os Orlando Magic, depois da equipa californiana ter surpreendido na primeira partida da série. Os Raptors venceram por 111-82, com Kawhi Leonard a apontar 37 pontos .

Já os Denver Nuggets, também a segunda melhor equipa na conferência oeste, venceram os San Antonio Spurs, depois da equipa de Popovich ter vencido o jogo de abertura. DeRozan fez 31 pontos para os Spurs, mas não conseguiu evitar a derrota.