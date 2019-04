Os "netos de Cruyff", o castigo de Wendel e a fúria de Sérgio em destaque nas capas

O jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre FC Porto e Liverpool, a vitória surpreendente do Ajax em casa da Juventus e o castigo de Wendel são os grandes destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

O jornal "A Bola" dá destaque à vitória do Ajax por 2-1 em Turim, resultado que eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo da Liga dos Campeões. "Os netos de Cruyff", escreve o jornal, que dá também natural destaque à partida do FC Porto frente ao Liverpool, também para os "quartos" da liga milionária.

O "Record" dá conta de um eventual castigo do Sporting a Wendel. O médio brasileiro terá ido até Turim assistir ao Juventus-Ajax, sem autorização do clube, e poderá enfrenar punição por parte do emblema leonino.

Já "O Jogo" faz manchete com a fúria de Sérgio com a Liga de Clubes, em relação à calendarização dos jogos da I Liga e ao descanso da sua equipa.