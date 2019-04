Tancos. Ex-assessor militar duvida que gabinete de Costa soubesse de memorando polémico

O ex-assessor militar do primeiro-ministro garantiu esta terça-feira que não teve conhecimento, em 2017, do memorando da PJ Militar sobre a recuperação do material furtado de Tancos e disse duvidar que tenha chegado ao gabinete de António Costa.

O vice-almirante Monteiro Montenegro foi hoje ouvido, durante cerca de uma hora na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, em que repetiu, por várias vezes, não ter tido conhecimento do memorando da PJ Militar sobre a encenação em torno do “achamento” do material, em outubro de 2017.

“Eu não tive conhecimento do memorando, estava de férias. E duvido muito que tenha chegado ao gabinete do primeiro-ministro”, afirmou o assessor militar de António Costa à data do furto do material, em junho de 2017.

Logo no início da audição, Monteiro Montenegro afirmou que só teve “contacto direto” com o ‘dossier’ Tancos em três ocasiões – numa audição, à porta fechada, do Chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte na comissão parlamentar de Defesa Nacional, numa reunião de António Costa com os chefes militares em São Bento, em 11 de julho, e através do relatório do Ministério da Defesa, intitulado “Tancos 2017”.

De resto, do furto e da recuperação do material roubado, o vice-almirante disse ter sabido através da comunicação social.

“Não, nunca tive qualquer conversa sobre Tancos com o primeiro-ministro”, disse, e repetiu, o militar na reserva, questionado diversas vezes por deputados de vários partidos sobre o assunto, a começar pelo socialista Jorge Gomes.

Monteiro Montenegro explicou que, mais do que ele próprio, “o principal conselheiro” do chefe do Governo em matérias de Defesa Nacional é o ministro com a pasta, na altura Azeredo Lopes, que viria a demitir-se do cargo meses mais tarde por causa de Tancos.

O assessor militar garantiu ainda que “ficou na expectativa” de lhe ser solicitada “alguma ação” por parte do primeiro-ministro, o que não veio a acontecer, nem recebeu quaisquer instruções da parte de António Costa.

“Absolutamente nenhumas”, chegou a dizer o militar, que também acrescentou que não fez qualquer contacto para não dar a ideia de que estaria a fazê-lo “em nome” do primeiro-ministro.

Conversas, “só informais” e “em termos genéricos”, por exemplo, com o ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa, Martins Pereira, quando se cruzou com ele “em cerimónias”, acrescentou.

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017. Quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração de elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.