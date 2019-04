Barcelona garante presença nas meias-finais da Liga dos Campeões e espera por Liverpool ou FC Porto

O Barcelona venceu, esta terça-feira, o Manchester United por 3-0, em Camp Nou, e garantiu presença nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Depois de ter vencido a primeira mão da eliminatória, em Old Trafford, por 1-0, o Barcelona voltou a vencer, por números ainda mais expressivos. Lionel Messi foi a figura da partida, ao bisar no primeiro tempo. Primeiro, aos 16 minutos, num grande golo de fora da área e novamente aos 20 minutos, num remate em que David de Gea, guarda-redes do Manchester United, fica muito mal na figura.

Na segunda parte, Philippe Coutinho estabeleceu o resultado final, assistido por Jordi Alba, ao minuto 61. Os dois portugueses na ficha de jogo começaram no banco. Diogo Dalot, no Manchester United, entrou aos 65 minutos, para o lugar de Martial, e Nélson Semedo, no Barcelona, substituiu Sergi Roberto.

O Barcelona está novamente na meia-final da Liga dos Campeões, e espera pelo desfecho da eliminatória entre FC Porto e Liverpool para conhecer o adversário nas meias-finais da liga milionária.