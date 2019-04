Continua o conto de fadas. Ajax vence em Turim e carimba presença nas "meias" da Liga dos Campeões

O Ajax voltou a tombar um dos favoritos à conquista da Liga dos Campeões. A formação holandesa venceu por 2-1, em Turim, e eliminou a Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de um empate a uma bola, na primeira mão, em Amesterdão.

Nem os dois golos de Cristiano Ronaldo na eliminatória foram suficientes para garantir a presença da Juventus nas meias-finais da mais importante prova de clubes europeus.

A "Vecchia Signora", a jogar em casa, entrou a vencer no jogo, aos 28 minutos, através de um cabeceamento certeiro de Cristiano Ronaldo, completamente solto de marcação na área. O árbitro da partida ainda foi ver as imagens, com recurso à tecnologia do videoárbitro, mas validou o primeiro.

A precisar de marcar para igualar a eliminatória, Donny van de Beek fez as honras, aos 34 minutos, com um tento certeiro, sem hipóteses para Szczesny. Ziyech tentou o remate, que acabou intercetado por van de Beek, dentro da área, que não vacilou na cara do guarda-redes polaco.

Massimiliano Allegri lançou a jovem estrela Moise Kean ao intervalo, para o lugar de Dybala, mas foi o Ajax que voltou a marcar, aos 67 minutos, pelo capitão de 19 anos, Matthijs de Ligt, que respondeu a um canto batido por Lasse Schone.

A precisar de dois golos, a Juventus não conseguiu voltar a marcar, com o Ajax a dispor de várias oportunidades para voltar a marcar. A equipa holandesa marcou aos 79 minutos, por Ziyech, mas o remate colocado foi anulado por fora-de-jogo. A equipa da Juventus pedia penálti à passagem do minuto 90, por suposta mão na bola de Daley Blind na área do Ajax, mas o árbitro mandou seguir, por indicação do VAR.

O Ajax marca presença na meia-final pela primeira vez desde 1996/97 e vai medir forças contra o vencedor da eliminatória entre Manchester City e Tottenham.