Gastão Elias eliminado do Challenger de Sarasota

Gastão Elias foi eliminado, esta terça-feira, do Challenger de Sarasota, nos Estados Unidos da América.

O tenista português, 302º do "ranking" mundial, perdeu por 2-0 frente a Tommy Paul, 204º da hierarquia mundial, por 2-0, pelos parciais de 6-1 e 6-2, na segunda ronda do torneio.

Elias bateu o dinamarquês Torpegaard na primeira ronda do torneio com relativa facilidade, mas não conseguiu medir forças com o tenista norte-americano.