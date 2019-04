Relvado do Estádio Municipal de Portimão dá origem a nova multa

16 abr, 2019 - 21:18 • Redação

Desenho circular da relva no jogo frente ao FC Porto dá origem aq 765 euros de multa. Para além do corte, estava também desenhado o símbolo do clube no círculo central, que o clube foi obrigado a apagar antes do apito inicial.