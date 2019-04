Macron promete recontruir Notre Dame em cinco anos

Numa declaração aos franceses a partir do palácio do Eliseu, o Presidente Emmanuel Macron garantiu que “catástrofe” que foi o incêndio na catedral de Notre Dame, uma “experiência traumática” para todos – franceses e não só, lembraria Macron –, pode agora ser transformada num “momento de união”.

Mais: o Presidente francês prometeu que a reconstrução da catedral se fará em cinco anos, tornando-a “ainda mais bela do que antes”, uma reconstrução que se conseguirá graças ao contributo de todos, ”dos ricos e dos menos ricos". "Cada um deu o que pôde, cada um no seu lugar, cada um com o seu papel", referiu ainda.

Na mensagem à nação, Macron, tal como o fez ontem, voltou a elogiar o trabalho dos bombeiros no combate ao incêndio de segunda-feira.