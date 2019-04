Caso dos amarelos forçados. Petit, Joel e Edgar Costa com processo disciplinar

Veja também:

O treinador do Marítimo, Petit, e os jogadores Joel Tagueu e Edgar Costa são alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo avança o jornal "O Jogo".

Em causa está a polémica dos cartões amarelos. Os dois jogadores forçaram o quinto cartão para cumprirem o jogo de suspensão frente ao Benfica, confirmou Petit após o jogo frente ao Feirense, no último domingo.

"Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o FC Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais", disse.

O defesa central Zainadine também viu o cartão amarelo, mas não de forma forçada, pelo que não está envolvido no processo disciplinar da Liga.