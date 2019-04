Corona treina à parte na última sessão antes do Liverpool

Jesús Corona continua em dúvida para a receção ao Liverpool, jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O mexicano voltou a treinar à parte, na última sessão de treino do FC Porto antes da partida.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Corona esteve à conversa com Sérgio Conceição e a equipa médica, e treinou à parte, de forma condicionada. A dúvida em relação à sua utilização deverá manter-se até à hora da partida.

O mexicano sofreu lesão no tornozelo direito, no jogo com o Portimonense, e tem sido submetido a tratamento, sem treino. A lesão é no tornozelo que tem dado problemas a Corona esta temporada e que, inclusivamente, já o levou a jogar infiltrado.

Se Corona não recuperar, Otávio deverá ser opção na equipa titular, diante dos ingleses. É provável que Sérgio Conceição pense em utilizar Brahimi, depois da exibição do argelino em Portimão, e Otávio, com Corona, iria para o banco. O cenário de indisponibilidade do mexicano aumenta as possibilidade de Otávio.

Os campeões nacionais, em comparação com o jogo de Anfield, surgirão reforçados com Pepe e Herrera, que cumpriram castigo. A presença do central deverá motivar a ida de Militão para a lateral-direita, com Felipe de volta ao meio, depois de ter cumprido suspensão em Portimão. Herrera no meio-campo é um dado adquirido. O mexicano voltou à titularidade no Algarve e Óliver cai do 11 que iniciou o jogo em Liverpool.

O Liverpool entra em campo a vencer por 2-0. O jogo é às 20h00, no Dragão. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.