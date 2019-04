Lovren fora do jogo contra o FC Porto. Confira os 21 convocados do Liverpool

A ausência do defesa central Dejan Lovren é o principal destaque da lista de 21 convocados do Liverpool para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

O croata, titular na primeira mão no eixo da defesa ao lado de Van Dijk, não viaja até ao Porto por doença. Alex Oxlade-Chamberlain é a outra única ausência por lesão. O extremo continua a recuperar da grave lesão que o afasta de competição desde a temporada passada.

No entando, Jurgen Klopp poderá contar com Joe Gomez, grande novidade na convocatória. O defesa inglês regressa às escolhas do técnico do Liverpool depois de ter fraturado a perna em dezembro. O lateral esquerdo Neil Robertson está também de regresso, após ter cumprido castigo na primeira mão.

O FC Porto-Liverpool está marcado para quarta-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt

Os 21 convocados:

Guarda-redes: Alisson, Mignolet e Kelleher.

Defesas: Alberto Moreno, Joe Gomez, Matip, Neil Robertson, Alexander-Arnold e Van Dijk.

Médios: Lallana, Fabinho, Wijnaldum, Milner, Henderson e Keita.

Avançados: Sturridge, Origi, Salah, Firmino, Mané e Shaqiri.