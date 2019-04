Vitória de Guimarães anuncia Jhonatan a custo-zero, depois da renovação com o Moreirense

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a contratação do guarda-redes Jhonatan, a custo-zero. A contratação do atual guarda-redes Moreirense promete dar polémica, depois dos cónegos terem anunciado a renovação com Jhonatan, na última semana.

Em comunicado, o Vitória de Guimarães anunciou que Jhonatan será reforço a partir do dia 1 de julho, assinando um contrato válido por quatro temporadas, com uma cláusula de rescisão fixada nos 15 milhões de euros.

Apesar do anúncio da contratação a custo-zero, o Moreirense, atual clube de Jonathan, tinha anunciado que teria acionado uma cláusula no contrato do brasileiro para a renovação por mais uma época. No anúncio da renovação, o Moreirense exigiu 1,5 milhões de euros, valor da cláusula, para permitir a saída do guarda-redes.

Daniel Coracini, empresário de Jhonatan, afirmou, na sucessão da renovação, que o novo contrato com o Moreirense nao era válido, por não ter existido acordo com o jogador.

Jhonatan tem sido um dos destaques da época do Moreirense, que se tem afirmado como uma das surpresas do campeonato: luta pelo quinto lugar, precisamente, com o Vitória de Guimarães. No entanto, a 9 de março, frente ao Marítimo, Jhonatan partiu o braço, o que o afasta da competição para o que falta da época.