Reclamações contra o SEF no Portal da Queixa mais do que duplicaram no último ano

As reclamações dirigidas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Portal da Queixa mais do que duplicaram no último ano, sendo a dificuldade em conseguir um agendamento o principal motivo, indicou esta terça-feira aquela plataforma.

O Portal da Queixa registou 474 reclamações dirigidas ao SEF entre 14 de abril de 2018 e 14 de abril de 2019, mais 139% do que em período homólogo (14 de abril de 2017 a 14 de abril de 2018), quando foram registadas 198 queixas.

Segundo aquela plataforma, são vários os motivos das reclamações que os cidadãos dirigem ao SEF, estando no topo da tabela a dificuldade em conseguir um agendamento naquele serviço de segurança, que no último ano recebeu 162 queixas.

Outras reclamações estão relacionadas com a demora na entrega de documentos (93) e mau atendimento (34).

O Portal da Queixa avança também que recebeu 133 reclamações dirigidas ao SEF desde o início do ano e até ao dia 14 de abril.

“Entre as 133 reclamações apresentadas este ano, replicam-se os casos que denunciam o elevado tempo de espera e os obstáculos que os cidadãos estrangeiros enfrentam, por exemplo, para conseguirem a renovação do visto. Uma espera que pode levar meses”, precisa o Portal da Queixa, em comunicado.

Aquela plataforma salienta, citando informações do SEF, que são disponibilizadas diariamente 1900 vagas nos 38 balcões existentes no país, significando que há 50 vagas diárias em cada um deles.

A página do SEF no Portal da Queixa apresenta um índice de satisfação de 17.8 em 100.

O Portal da Queixa é uma plataforma de utilização pública onde os utilizadores registados podem apresentar reclamações ou manifestar a sua opinião relativa a uma marca ou empresa.