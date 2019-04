Ferro eleito melhor defesa do mês de março

Ferro, defesa central do Benfica, foi eleito o melhor defesa do mês de março da I Liga, prémio escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

O jovem de 22 anos foi titular e somou os 90 minutos nos quatros jogos do Benfica no campeonato, durante o mês. Ferro, que conquistou a titularidade após a lesão de Jardel, somou 11,97% dos votos, ultrapassado a dupla do FC Porto, que fechou o pódio. Alex Telles foi segundo classificado, e Éder Militão terceiro.

Ferro sucede a Grimaldo, que venceu o prémio em fevereiro. Éder Militão é o jogador mais galardoado, depois de ter vencido o prémio referente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Diogo Leite, também do FC Porto, venceu em agosto.