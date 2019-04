Notre Dame. Sabe quantos filmes e livros são protagonizados pela catedral?

View this post on Instagram

Quasímodo Personagem principal da trama do nosso lindo música, Quasímodo foi acolhido pelo Arquidiácono Frollo quando ainda bebé no intuito de que este fosse o seu cuidador um pouco antes da morte de seu irmão Jhean. Frollo concordou, mas apenas na condição de que Quasímodo nunca deixasse o campanário. Assim, o garoto cresceu solitário e se tornou um rapaz feioso e corcunda que, por ser proibido de sair da igreja, que era seu lar, se tornara o sineiro da catedral. Seus únicos amigos vivos com quem Quasímodo possui amizade são as gárgulas de Notre Dame, que geralmente se portam estáticas como estátuas de pedra, mas ganham vida para interagir com Quasimodo. Em sua única tentativa de sair da catedral e conhecer o mundo fora das paredes da igreja, ele vai em direção do festival dos tolos, onde acaba conhecendo Esmeralda uma linda cigana que o trata diferente das outra pessoas, e acaba ganhando o coração do nosso jovem Quasimodo. #ocorcundadenotredamelimeira