Equilíbrio é a chave para abrir meias-finais da Liga dos Campeões ao FC Porto

Sérgio Conceição considera que o equilíbrio da sua equipa será determinante para a difícil missão que o FC Porto tem pela frente nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Liverpool. Os ingleses estão a vencer, por 2-0, depois do jogo de Anfield, e a equipa de Klopp é forte em todos os momentos.

"É um jogo difícil de preparar, porque estamos a perder por dois golos e vamos defrontar uma equipa que sai de forma muito forte para o ataque, mas também é forte em ataque continuado. Temos de ter equilíbrio defensivo para não sofrer golos", ressalva, dando a entender que o Porto, apesar de necessitar de marcar, tem de, obrigatoriamente, não sofrer.

À imagem do que aconteceu, por exemplo, com a Roma na eliminatória anterior, quando perdeu, em Itália, por 2-1, no primeiro jogo. É essa abordagem que o treinador gostaria de ver repetida na quarta-feira. "Temos de ser equipa muito equilibrada. Há dois jogos referência para mim, no que diz respeito à abordagem do jogo, que foram os jogos com Leipzig, aqui em casa, na época passada, e o segundo com a Roma, esta época. Se jogarmos assim teremos uma palavra a dizer nesta eliminatória", acredita.



Sérgio é fã do Liverpool

Numa análise mais detalhada ao Liverpool Sérgio Conceição diz que a equipa inglesa, em determinados momentos do jogo, "é a melhor do mundo". "O Liverpool vai muito de encontro àquilo que eu penso que é o futebol. Gosto da forma como jogam, vai muito de encontro àquilo que eu acho que é o futebol. Em muitos dos momentos é a melhor equipa do mundo", avalia.

E é frente a essa equipa que o FC Porto joga na quarta-feira para a Liga dos Campeões. O treinador não revelou nada sobre as opções para o jogo. Em comparação com o de Anfield, recupera Pepe e Herrera. Além disso, terá Alex Telles em melhor condição física, mas o facto de ter jogo com o Santa Clara, para o campeonato, já no sábado, causa-lhe dúvidas sobre os jogadores que vai selecionar para entrarem de início no desafio europeu.

