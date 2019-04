Adalberto desafia Vítor Oliveira a continuar no Paços de Ferreira

Adalberto, um dos históricos do Paços de Ferreira, desafia Vitor Oliveira a manter-se no comando técnico da equipa na próxima época.

Se vencer o Académico de Viseu, no sábado, o Paços festeja, antecipadamente, o regresso à I Liga, outra vez pela mão de Vitor Oliveira, o mesmo treinador que há 28 anos esteve na primeira subida dos pacenses ao escalão principal do futebol português Do onze dessa longínqua temporada de 1990/91 fazia parte Adalberto. O antigo defesa central, numa entrevista a Bola Branca, defende que Vitor Oliveira é o homem certo para iniciar um novo ciclo na I Liga e explica porquê:

“É excelente, como treinador e como pessoa; gostava que continuasse, não apenas por ele, mas pelo clube, pois significaria que o Paços ficaria bem servido para fazer uma excelente campanha na próxima época”.

Adalberto vê mérito e justiça neste regresso do Paços de Ferreira ao primeiro escalão, um momento que o enche de felicidade: “É o clube onde fui criado e fico muito feliz com este regresso. O Paços apostou tudo para voltar o mais rapidamente possível e, pelo campeonato que tem realizado, o regresso é justo e merecido”.

O último ciclo do Paços de Ferreira junto dos grandes durou treze anos. A subida ocorreu na época 2004/2005, com José Mota como treinador; no ano passado – o da descida – passaram pelo banco três treinadores – João Henriques, Petit e Vasco Seabra. O antigo defesa Adalberto dá a receita para que, o novo ciclo do Paços no primeiro escalão, possa, no mínimo, ter a duração do que foi quebrado na última temporada.

“É voltar a trabalhar da mesma forma que se trabalhou nesses treze anos. Sei que as coisas acontecem quando menos se espera, mas temos que dar continuidade ao bom trabalho que o Paços de Ferreira estava a fazer, quer a nível de construção de uma boa equipa, quer no plano diretivo. Há que acreditar sempre nos jogadores e, com o apoio da massa associativa, creio que o Paços pode ser um clube para estar muitos anos junto dos grandes”.

Diogo Jota, exemplo a seguir



Adalberto só jogou pelo Paços. Na ficha do antigo jogador, o único clube que figura é o do FC Paços de Ferreira, emblema que defendeu entre 1981/82 (escalão sub13) até que colocou de lado as chuteiras, no final da época 2004/2005, como campeão da 2ª Liga.

Confrontado com a possibilidade de o Paços de Ferreira ter, nos escalões de formação, o embrião de uma equipa de qualidade, Adalberto responde afirmativamente e dá como exemplo Diogo Jota, avançado que em 2015 rumou ao Atlético Madrid e que tem brilhado na liga inglesa ao serviço do Wolverhampton.

“O Paços de Ferreira tem apostado bastante na formação. O Diogo Jota, um dos bons jogadores na liga inglesa, é um bom exemplo de oportunidade para os jovens e creio que o Paços tem condições para isso”, conclui.

O Paços de Ferreira-Académico de Viseu, a contar para a 30ª jornada da II Liga, é este sábado, às 11h00. Se vencer, o Paços de Ferreira garante a subida à I Liga.