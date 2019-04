Sérgio não deixa Herrera responder sobre os rumores do Atlético de Madrid

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não permitiu que Hector Herrera respondesse aos rumores que o dão como reforço do Atlético de Madrid para a próxima temporada, a custo-zero. Herrera foi confrontado com o interesse do clube espanhol, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Liverpool, mas Sérgio não permitiu.

"Tenham paciência e falem apenas sobre o jogo de amanhã", disse o técnico portista, que não deixou Herrera responder à questão. No entanto, o capitão do FC Porto, em final de contrato com os dragões, abordou o tema da renovação com o clube portista.

"A renovação de contrato é um tema pessoa e que não posso partilhar. Não vejo a necessidade de falar sobre coisas privadas, como são as conversas entre mim e o Sérgio Conceição", disse.

Herrera chegou ao FC Porto em 2013/14 e soma um total de 34 golos em 239 jogos disputados com a camisola do FC Porto, em seis temporadas. Em Espanha, dão o atual capitão do FC Porto como certo no Atlético de Madrid na próxima época, a custo-zero.