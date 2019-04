Herrera quer "agarrar a última oportunidade" para continuar na Liga dos Campeões

Héctor Herrera, médio do FC Porto, que agarrar a "última oportunidade" para continuar com o sonho de conquistar a Liga dos Campeões. Os dragões recebem o Liverpool na quarta-feira, depois de terem perdido a primeira mão dos quartos de final, em Anfield, por 2-0. Apesar do resultado negativo, o capitão dos dragões está confiante para a remontada:

"O nosso treinador sabe qual será a chave do jogo. Nós sabemos que esta é a nossa última oportunidade para continuar com este sonho. Estamos confiantes que podemos obter um resultado positivo", começou por dizer o mexicano, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio do Dragão.

O médio do FC Porto deixa o favoritismo para a formação orientada por Jurgen Klopp, mas reitera a confiança nas capacidades da equipa portista: "Eles são os favoritos, mas nós também somos os campeões de Portugal, e isso também nos confere algum favoritismo. Eles estão com vantagem, mas acredito que podemos alcançar um bom resultado para continuar na Liga dos Campeões".

Apesar da derrota por 2-0 na primeira mão, em Anfield, Herrera viu um FC Porto capaz de ferir o Liverpool, e retira os pontos positivos dessa exibição: "Vi no primeiro jogo que somos bem capazes de causar problemas em Liverpool. Aqui em casa somos muito fortes, e amanhã não será exceção".

O FC Porto-Liverpool está marcado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, jogo com relato em direto na Renascença e com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.