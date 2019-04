Rui Pinto entre os três vencedores do prémio europeu de denunciantes

Veja também:

O denunciante português Rui Pinto está entre os três vencedores do prémio "Jornalistas, Denunciantes e Defensores do Direito à Informação".

Julian Assange, da WikiLeaks e Yasmine Motarjem, que denunciou falhas na segurança alimentar da marca Nestlé, são os outros dois vencedores.

O prémio, decidido esta terça-feira em Estrasburgo, foi atribuído pelos eurodeputados do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde.



Esta é a segunda edição do prémio “Jornalistas, denunciantes e defensores do direito à informação” atribuído pela Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, o quinto grupo político mais numeroso do Parlamento Europeu e do qual fazem parte o PCP e o BE. No entanto, no final do mês de março, o Partido Comunista Português demarcou-se desta iniciativa do grupo parlamentar europeu a que pertence.

O prémio, segundo a organização, é dedicado a indivíduos ou grupos que foram intimidados e/ou perseguidos por descobrirem e denunciaram publicamente verdades incómodas. O prémio deste ano homenageia a jornalista maltesa Daphne Caruna Galiza, que foi assassinada depois de ter revelado um caso de corrupção no seu país.

O pirata informático português foi detido na Hungria ao abrigo de um mandado de captura internacional. Chegou na semana passada a Lisboa, acompanhado por elementos da Polícia Judiciária, após Budapeste ter rejeitado o seu recurso ao pedido de extradição de Portugal.

Na base do mandado estão acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.

Rui Pinto está indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.

No período em que esteve detido na Hungria, Rui Pinto assumiu ser uma das fontes do "Football Leaks", plataforma digital que tem denunciado casos de corrupção e fraude fiscal no universo do futebol, no âmbito dos quais estava a colaborar com autoridades de outros países, nomeadamente, França e Bélgica.

A par do português, foram premiados também Julian Assange, fundador da WikiLeaks que esteve sete anos na embaixada do Equador em Londres e que foi preso a semana passada e a ex-vice-presidente e denunciante dos lapsos de segurança alimentar da Nestlé, Yasmine Motarjemi.