​Toni antevê que quem errar perde o campeonato

Com Benfica e FC Porto empatados na frente da classificação, com vantagem para o Benfica devido ao confronto direto, Toni considera que por enquanto nenhum dos grandes pode encomendar as faixas de campeão em cinco jornadas de tolerância zero.

"São cinco finais e não há espaço para o erro porque o primeiro que errar já não terá tempo para recuperar. Estão a discutir o título as equipas que foram mais regulares. O campeonato é uma maratona e vai ser discutido até ao fim com emoção e incerteza", analisa Toni.



Nas cinco jornadas que restam, o antigo jogador e treinador do Benfica destaca a deslocação da equipa encarnada a Braga como a mais complicada, mas mesmo assim, não elege nenhum dos cinco jogos como o mais difícil no plano teórico. “O grau de dificuldade é tremendo em todos os jogos. Se olhar para os jogos fora do Benfica, o Braga é uma equipa bem estruturada e uma agradável surpresa e um Rio Ave bem organizado e liberto de sobressaltos. São duas saídas complicadas bem como os jogos em casa”, refere Toni.

Convidado a atribuir uma percentagem de favoritismo a cada um dos concorrentes ao título, Toni prefere contornar a resposta. “O favoritismo que existe nesta altura é que O FC Porto ganhando os cinco jogos e o Benfica também ganhando os cinco jogos, o campeão será o Benfica. La Palice não diria melhor”, atira o antigo treinador da equipa encarnada.