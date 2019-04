​Toni: “Marítimo não vai estender a passadeira vermelha ao Benfica”

A polémica dos amarelos forçados é desvalorizada por Toni. O antigo treinador do Benfica lembra que o Marítimo atuou dentro das regras. “As regras do jogo devem ser definidas no início. A UEFA já se entendeu em relação a isso e os clubes portugueses já sofreram na pele [FC Porto com suspensão de Corona]", observa.

O treinador, que foi campeão pelo Benfica, acrescenta que "há que definir regras e sendo ditadas sabe-se que fazendo isto há punições". "O que aconteceu com os jogadores do Marítimo eticamente não é correto, mas é legítimo”, considera.



Quanto às declarações de Petit, que confirmou os amarelos forçados para Joel e Edgar Costa para limparem na Luz a folha disciplinar, Toni elogia a coerência do treinador do Marítimo.

“As declarações foram coerentes porque aflorou uma questão em relação ao jogo com o FC Porto em idênticas circunstâncias. Petit teve a frontalidade de dizer porque fez e está a olhar para os interesses da equipa dele sem que vá à Luz estender a passadeira vermelha”, sublinha Toni.