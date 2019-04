​Eintracht-Benfica. Toni torce por um resultado igual a Lerverkusen

A eliminatória do Benfica na Liga Europa continua perigosa. O antigo treinador do Benfica, Toni, considera que o 4-2 da primeira mão não representa uma almofada tranquila para a deslocação da equipa encarnada a Frankfurt. Bom seria um resultado igual ao de 1994, quando a equipa encarnada, orientada por Toni, saiu de Lerverkusen apurada para as meias-finais da extinta Taça das Taças.

“Esse 4-4 faz parte daqueles jogos que não saem da minha vida. É um dos jogos em que a cassete VHS já está de tal maneira gasta que agora tenho que entrar pelo YouTube para poder ver esse jogo memorável, de intensidade, emoção e incerteza no resultado que acabou por ser feliz para o Benfica. Espero que assim aconteça, mas com menos emoções", declara o ex-treinador da equipa encarnada.



Benfica não leva o melhor resultado

O Benfica joga, na quinta-feira, em Frankfurt para a 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa com uma vantagem de dois golos, mas que não dá conforto à equipa de Bruno Lage. “É um resultado que seria bom em termos de campeonato. Mas numa prova a eliminar o 4-2 não é o melhor resultado. Contudo, o Benfica irá lutar para que possa seguir em frente, embora a equipa fique mais desgastada”, anota

Toni acredita que Bruno Lage volte a fazer a gestão do plantel no jogo de Frankfurt. A rotatividade tem resultado e a densidade competitiva tem obrigado o treinador do Benfica a mexer na equipa.



“A sequência de jogos tem sido de tal ordem que só dá para jogar e recuperar. Houve rotação na equipa que iniciou o jogo na Turquia. Há uma base que tem estado mas em alguns lugares tem havido a rotatividade. A forma como Bruno Lage tem gerido a equipa tem tido bons resultados”, conclui Toni.

O Eintracht Frankfurt-Benfica, a contar para a 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa, joga-se na quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato nas plataformas "online" da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.