Ameaça de bomba em Madrid foi falso alarme. Torre Espacio já foi reaberta

Segundo o jornal espanhol "El País", a ameaça teria sido dirigida à embaixada da Austrália ( 24.º andar). Entre os escritórios desta torre estão algumas representações diplomáticas, como a do Reino Unido, Holanda e Austrália.

A torre tem 57 andares e 235 metros de altura. É o quarto edifício mais alto de Espanha e o 24.º mais alto da Europa.

O alerta terá sido dado pelo meio-dia, hora local, e “em 25 minutos estava toda a gente na rua”, relatam alguns trabalhadores do edifício ao "El País".

Nesta torre trabalham, habitualmente, cerca de duas mil pessoas. No entanto, com as férias e a Semana Santa, apenas se encontravam entre 600 a 800 pessoas no edifício, segundo fontes citadas pelo mesmo jornal.

