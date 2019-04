Encurtar espaços às estrelas do Liverpool e jogar com caráter. A receita de Postiga para o Porto

"As oportunidades estão em aberto mas o FC Porto sabe a dificuldade de defrontar o Liverpool em desvantagem na eliminatória. O FC Porto vai tentar entrar forte. Poderá contar com dois jogadores que fizeram falta na primeira mão - Pepe e Herrera. A equipa vai entrar com grande caráter para vencer o jogo. Passar a eliminatória será complicado mas naquela casa sabe-se bem que nunca se deita a toalha ao chão", salienta o antigo internacional português, para quem uma entrada forte aliada a um golo madrugador poderá deixar o dragão mais perto da "remontada".

É com crença inabalável nas próprias capacidades que o FC Porto poderá operar a reviravolta da eliminatória europeia diante do Liverpool. A ideia é transmitida, em Bola Branca , por Hélder Postiga.

"É complicado [travar o Liverpool] e não se trata só desses três jogadores. O Liverpool tem um conjunto de individualidades de topo. Isso ficou bem evidente no jogo da época passada, no Dragão. O FC Porto terá de encurtar espaços perante jogadores muitos complicados. É preciso não dar espaço a jogadores que, com essa velocidade e qualidade técnica, podem causar estragos", completa.

O FC Porto-Liverpool arranca às 20h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem do holandês Danny Makkelie. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.