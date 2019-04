Paços a uma vitória de voltar à I Liga. "Sensação normalíssima" para Vítor Oliveira

O Paços de Ferreira está a um pequeno passo de confirmar o regresso à I Liga, um ano depois de ter descido. Se vencer o Académico de Viseu, no sábado, em casa, a equipa pacense garante, a quatro jornadas do final do campeonato, a promoção.

O clube contratou Vítor Oliveira, o rei das subidas, com esta perspetiva no horizonte e as expectativas não foram defraudadas. O treinador, no entanto, já encara estas situação com uma "sensação normalíssima".

"Tantos anos de futebol permitem-nos encarar com alguma naturalidade. É evidente que há alguma tensão, mas é positiva. É absolutamente fantástico e motiva-nos poder jogar perante a nossa massa associativa e subir de divisão. Não há nada mais motivador que uma grande festa em caso de vitória sobre o Académica do Viseu", diz Vítor Oliveira, em entrevista à Renascença.



O Paços de Ferreira lidera a classificação da II Liga, com 61 pontos. Tem 12 pontos de vantagem sobre a Académica, que ocupa o quarto posto, e é a equipa melhor colocada das que estão fora da zona de promoção. O jogo, referente à 30ª jornada do campeonato, é no sábado, às 11h00.

Contas da I Liga embrulhadas

Vítor Oliveira, que treinou o Portimonense na I Liga na temporada passada, olha para a luta pelo título, entre Benfica e FC Porto, e conclui que "haverá campeonato até à última jornada".

“Não há ninguém que consiga dizer que vai ser campeão. Benfica e Porto apresentaram-se muito fortes nesta fase final. Têm ganho sempre estes últimos jogos. São equipas muito equilibradas e fortemente motivadas. Continuam nas grandes provas europeias e é muito difícil dizer quem vai ser o campeão. Penso haverá campeonato até á última jornada", sublinha.

O treinador do Paços recusa atribuir favoritismo a qualquer um dos candidatos. Lembra que o FC Porto "já teve uma vantagem que parecia irrecuperável e o Benfica fez uma recuperação fantástica". "As duas equipas estão em igualdade de circunstâncias. O calendário vai ser sempre muito difícil para as duas equipas até porque ambas estão sobrecarregadas de jogos e é muito difícil dizer quem vai ser o vencedor do campeonato, conclui.