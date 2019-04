Gonçalo Paciência: "Queremos 'incendiar' Frankfurt"

Em declarações à Eintracht TV, Gonçalo Paciência fez a antevisão do jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, diante do Benfica, na quinta-feira.

Depois da derrota por 4-2 no Estádio da Luz, o avançado português sabe que só há uma forma de seguir em frente, apostar tudo na vitória desde o primeiro minuto.

"Queremos 'incendiar' Frankfurt! Se vencermos, os nossos adeptos vão ficar loucos e é isso que queremos. A eliminatória está em aberto. Tendo em conta as circunstâncias, até nem estivemos mal na primeira mão, jogando tanto tempo com uma unidade a menos. Marcámos dois golos e podíamos ter marcado mais. Agora jogamos em casa diante dos nossos adeptos e será diferente, vamos mostrar o nosso caráter, a nossa paixão", revelou o filho de Domingos.

Duas derrotas seguidas não preocupam

A equipa do Eintracht vem de duas derrotas consecutivas (Benfica na Liga Europa e Augsburgo na Bundesliga) mas esses resultados não preocupam muito Gonçalo Paciência. O avançado português acredita que é já na quinta-feira que a equipa vai virar a página e com o apoio dos adeptos.

"Com estas duas derrotas percebemos que não somos imbatíveis, todas as equipas podem perder. Mas uma das coisas boas do futebol é que há jogos logo a seguir, passados dois ou três dias. Podemos e queremos deixar outra imagem. Se vencermos e seguirmos em frente, tudo vai mudar. O espírito melhora, os adeptos voltam a andar satisfeitos e nós também", referiu, acrescentando que o Eintracht quer "vencer e dedicar essa vitória aos adeptos que apoiam sempre incondicionalmente".

O Eintracht Frankfurt-Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira às 20h00. Jogo com relato nas plataformas "online" da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.